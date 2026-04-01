Ciné vacances Superasticot Espace du Bocage La Haye-Pesnel
Ciné vacances Superasticot Espace du Bocage La Haye-Pesnel mercredi 15 avril 2026.
La Haye-Pesnel
Ciné vacances Superasticot
Espace du Bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:30:00
fin : 2026-04-15 11:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?
+ 3 courts métrages
A partir de 3 ans .
Espace du Bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr
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English : Ciné vacances Superasticot
L’événement Ciné vacances Superasticot La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Granville Terre et Mer