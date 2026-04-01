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Ciné vacances Superasticot Espace du Bocage La Haye-Pesnel

Ciné vacances Superasticot Espace du Bocage La Haye-Pesnel

Ciné vacances Superasticot Espace du Bocage La Haye-Pesnel mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Espace du Bocage

Adresse : 3 Rue Guillaume le Conquérant

Ville : 50320 La Haye-Pesnel

Département : Manche

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

La Haye-Pesnel

Ciné vacances Superasticot

Espace du Bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:30:00
fin : 2026-04-15 11:30:00

Date(s) :
2026-04-15

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?
+ 3 courts métrages

A partir de 3 ans   .

Espace du Bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75  mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

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English : Ciné vacances Superasticot

L’événement Ciné vacances Superasticot La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Granville Terre et Mer

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