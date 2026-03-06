Ciné-vacances thème des arbres Rue des Carmes Pont-l’Abbé
Ciné-vacances thème des arbres Rue des Carmes Pont-l’Abbé mardi 14 avril 2026.
La médiathèque vous propose des films d’animation sur le thème des arbres, les mardis, jeudis et vendredis des vacances scolaires à 16h.
Gratuit Tout public à partir de 6 ans. .
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
