Ciné-vacances thème des dragons Rue des Carmes Pont-l’Abbé

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-27
La médiathèque vous propose des films d’animation sur le thème des dragons, les mardis, jeudis et vendredis des vacances scolaires à 16h.
Rendez-vous les 17-19-20-24-26-27 février à 16h.
Gratuit Tout public à partir de 6 ans. .
