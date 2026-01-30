Ciné-vacances thème des dragons Rue des Carmes Pont-l’Abbé

Ciné-vacances thème des dragons

La médiathèque vous propose des films d’animation sur le thème des dragons, les mardis, jeudis et vendredis des vacances scolaires à 16h.

Rendez-vous les 17-19-20-24-26-27 février à 16h.

Gratuit Tout public à partir de 6 ans. .

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

