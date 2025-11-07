Ciné vallée Ciudad sin sueño Etsaut
Maison du Parc National Etsaut Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
En partenariat avec le cinéma le Luxor d’Oloron et le Parc national des Pyrénées, l’association Ciné-Vallée vous propose une deuxième projection du film Ciudad sin sueño , synopsis Toni, un garçon Rom de 15 ans, vit dans le plus grand bidonville illégal d’Europe, en périphérie de Madrid. Fier d’appartenir à sa famille de ferrailleurs, il suit son grand-père partout. Mais à mesure que leur terrain devient la proie des démolisseurs, la famille se divise lorsque certains choisissent de partir en ville, son grand-père, lui, refuse de quitter leurs terres. Au fil des nuits, Toni doit faire un choix s’élancer vers un avenir incertain ou s’accrocher au monde de son enfance.
Tout public. Places limitées à 55personnes dans la salle. .
Maison du Parc National Etsaut 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinevallee64@gmail.com
