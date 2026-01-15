Ciné vallée Deux procureurs Etsaut

Ciné vallée Deux procureurs

Maison du Parc National Etsaut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

En partenariat avec le cinéma le Luxor d’Oloron et le Parc national des Pyrénées, l’association Ciné-Vallée vous propose une projection du film Deux procureurs un drame historique et thriller palpitant de Sergueï Loznitsa se déroulant en Union soviétique en 1937.

Tout public. Places limitées à 55personnes dans la salle. .

Maison du Parc National Etsaut 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinevallee64@gmail.com

