Ciné vallée Deux procureurs Etsaut
Ciné vallée Deux procureurs Etsaut vendredi 16 janvier 2026.
Ciné vallée Deux procureurs
Maison du Parc National Etsaut Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
En partenariat avec le cinéma le Luxor d’Oloron et le Parc national des Pyrénées, l’association Ciné-Vallée vous propose une projection du film Deux procureurs un drame historique et thriller palpitant de Sergueï Loznitsa se déroulant en Union soviétique en 1937.
Tout public. Places limitées à 55personnes dans la salle. .
Maison du Parc National Etsaut 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinevallee64@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné vallée Deux procureurs
L’événement Ciné vallée Deux procureurs Etsaut a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn