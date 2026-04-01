Etsaut

Ciné vallée Film surprise

Maison du Parc National Etsaut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 19:15:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

En partenariat avec le cinéma le Luxor d’Oloron et le Parc national des Pyrénées, l’association Ciné-Vallée vous propose une projection de film surprise pour la clôture de la saison 2025-2026.

Drame romance. Tout public. Places limitées à 55 personnes dans la salle. .

Maison du Parc National Etsaut 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinevallee64@gmail.com

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English : Ciné vallée Film surprise

L’événement Ciné vallée Film surprise Etsaut a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn