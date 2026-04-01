Ciné vallée Film surprise Etsaut
Ciné vallée Film surprise Etsaut mercredi 29 avril 2026.
Etsaut
Ciné vallée Film surprise
Maison du Parc National Etsaut Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 19:15:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
En partenariat avec le cinéma le Luxor d’Oloron et le Parc national des Pyrénées, l’association Ciné-Vallée vous propose une projection de film surprise pour la clôture de la saison 2025-2026.
Drame romance. Tout public. Places limitées à 55 personnes dans la salle. .
Maison du Parc National Etsaut 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinevallee64@gmail.com
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English : Ciné vallée Film surprise
L’événement Ciné vallée Film surprise Etsaut a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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