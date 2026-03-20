Ciné vallée Gourou

Maison du Parc National Etsaut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

En partenariat avec le cinéma le Luxor d’Oloron et le Parc national des Pyrénées, l’association Ciné-Vallée vous propose une projection du film Gourou Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu’elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s’engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être de la gloire…

Tout public. Places limitées à 55personnes dans la salle. .

Maison du Parc National Etsaut 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinevallee64@gmail.com

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English : Ciné vallée Gourou

L’événement Ciné vallée Gourou Etsaut a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Haut-Béarn