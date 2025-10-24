Ciné vallée La femme qui en savait trop Etsaut

Ciné vallée La femme qui en savait trop Etsaut vendredi 24 octobre 2025.

Maison du Parc National Etsaut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

En partenariat avec le cinéma le Luxor d’Oloron et le Parc national des Pyrénées, l’association Ciné-Vallée vous propose une première projection du film La femme qui en savait trop , synopsis En Iran, Tarlan, professeure de danse à la retraite, est témoin d’un meurtre commis par une personnalité influente du gouvernement. Elle le signale à la police qui refuse d’enquêter. Elle doit alors choisir entre céder aux pressions politiques ou risquer sa réputation et ses ressources pour obtenir justice.

Tout public. Places limitées à 55personnes dans la salle. .

Maison du Parc National Etsaut 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinevallee64@gmail.com

