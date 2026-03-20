Ciné vallée Le gâteau du président

Maison du Parc National Etsaut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

En partenariat avec le cinéma le Luxor d’Oloron et le Parc national des Pyrénées, l’association Ciné-Vallée vous propose une projection du film Le gâteau du président Dans l’Irak de Saddam Hussein, Lamia, 9 ans, se voit confier la lourde tâche de confectionner un gâteau pour célébrer l’anniversaire du président. Sa quête d’ingrédients, accompagnée de son ami Saeed, bouleverse son quotidien.

Tout public. Places limitées à 55personnes dans la salle. .

Maison du Parc National Etsaut 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinevallee64@gmail.com

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English : Ciné vallée Le gâteau du président

L’événement Ciné vallée Le gâteau du président Etsaut a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Haut-Béarn