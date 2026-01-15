Ciné vallée Les enfants vont bien Etsaut

Ciné vallée Les enfants vont bien

Ciné vallée Les enfants vont bien Etsaut vendredi 16 janvier 2026.

Ciné vallée Les enfants vont bien

Maison du Parc National Etsaut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16

Date(s) :
2026-01-16

En partenariat avec le cinéma le Luxor d’Oloron et le Parc national des Pyrénées, l’association Ciné-Vallée vous propose une projection du film Les enfants vont bien , un film écrit et réalisé par Nathan Ambrosioni, avec Camille Cottin, Monia Chokri et Juliette Armanet ; un drame familial qui explore les liens entre soeurs, la disparition volontaire et la parentalité imposée.
Tout public. Places limitées à 55personnes dans la salle.   .

Maison du Parc National Etsaut 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinevallee64@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné vallée Les enfants vont bien

L’événement Ciné vallée Les enfants vont bien Etsaut a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn