Ciné vallée On ira Etsaut vendredi 3 octobre 2025.

Maison du Parc National Etsaut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

En partenariat avec le cinéma le Luxor d’Oloron et le Parc national des Pyrénées, l’association Ciné-Vallée vous propose une première projection du film « On ira », synopsis Marie, 80 ans, en a ras le bol de sa maladie. Elle a un plan partir en Suisse pour mettre fin à ses jours. Mais au moment de l’annoncer à Bruno, son fils irresponsable, et Anna sa petite-fille en crise d’ado, elle panique et invente un énorme mensonge. Prétextant un mystérieux héritage à aller chercher dans une banque suisse, elle leur propose de faire un voyage tous ensemble. Complice involontaire de cette mascarade, Rudy, un auxiliaire de vie tout juste rencontré en ville, va prendre le volant du vieux camping car familial, et conduire cette famille dans un voyage inattendu.

Tout public. Places limitées à 55personnes dans la salle. .

Maison du Parc National Etsaut 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinevallee64@gmail.com

