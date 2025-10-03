Ciné vallée Rapaces Etsaut

Maison du Parc National Etsaut Pyrénées-Atlantiques

En partenariat avec le cinéma le Luxor d’Oloron et le Parc national des Pyrénées, l’association Ciné-Vallée vous propose une première projection du film « Rapaces », synopsis Samuel, journaliste, et Ava, sa fille et stagiaire, couvrent pour leur magazine le meurtre d’une jeune fille attaquée à l’acide. Frappé par la brutalité de ce meurtre, ainsi que par l’intérêt de sa fille pour l’affaire, Samuel décide de mener une enquête indépendante, à l’insu de sa rédaction, et découvre des similitudes troublantes avec le meurtre d’une autre femme…

Tout public. Places limitées à 55personnes dans la salle. .

Maison du Parc National Etsaut 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinevallee64@gmail.com

