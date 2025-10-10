Ciné vélo « Virage vers le futur » rue jeanne d’arc Lesneven

Ciné vélo « Virage vers le futur » rue jeanne d’arc Lesneven vendredi 10 octobre 2025.

rue jeanne d’arc Salle de l’Atelier Lesneven Finistère

Début : 2025-10-10 19:30:00

fin : 2025-10-10 21:00:00

2025-10-10

Faire du sport tout en regardant un film, cela vous tente ? Venez à ce ciné vélo où 10 vélos produiront l’énergie nécessaire à la projection du film Les roues de l’avenir basé sur des témoignages sur les solutions concrètes de mobilité durable mis en place par des habitants du pays de Millau, malgré la configuration rurale de leur territoire. La projection sera suivie d’un temps d’échange autour des différentes solutions présentées, afin d’explorer ensemble comment les adapter et les mettre en œuvre au quotidien. .

