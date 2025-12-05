Ciné village de Fleurville le bourg Fleurville

Ciné village de Fleurville

le bourg Mairie de Fleurville. Salle des fêtes Fleurville Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05 22:30:00

Date(s) :

2025-12-05

Le foyer rural de Fleurville diffuse Des jours meilleurs

À la suite d’un accident de voiture, Suzanne perd la garde de ses trois enfants. Elle n’a plus le choix et doit se soigner dans un centre pour alcooliques. À peine arrivée, elle y rencontre Alice et Diane, deux femmes au caractère bien trempé. Denis, éducateur sportif, va tenter de les réunir autour du même objectif participer au rallye des Dunes dans le désert marocain. Il devra s’armer de beaucoup de patience et de pédagogie pour préparer cet improbable équipage à atteindre son objectif.

Avec Clovis Cornillac, Michelle Laroque

Tarif

Adulte 5 euros

Enfant 3 euros

Salle des fêtes de la Mairie, 1er étage.

Ouverture à 20h. Projection à 20h30. .

le bourg Mairie de Fleurville. Salle des fêtes Fleurville 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté foyerruraldefleurville@gmail.com

English : Ciné village de Fleurville

German : Ciné village de Fleurville

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné village de Fleurville Fleurville a été mis à jour le 2025-11-19 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II