Ciné village de Fleurville le bourg Fleurville
Ciné village de Fleurville le bourg Fleurville vendredi 5 décembre 2025.
Ciné village de Fleurville
le bourg Mairie de Fleurville. Salle des fêtes Fleurville Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05 22:30:00
Date(s) :
2025-12-05
Le foyer rural de Fleurville diffuse Des jours meilleurs
À la suite d’un accident de voiture, Suzanne perd la garde de ses trois enfants. Elle n’a plus le choix et doit se soigner dans un centre pour alcooliques. À peine arrivée, elle y rencontre Alice et Diane, deux femmes au caractère bien trempé. Denis, éducateur sportif, va tenter de les réunir autour du même objectif participer au rallye des Dunes dans le désert marocain. Il devra s’armer de beaucoup de patience et de pédagogie pour préparer cet improbable équipage à atteindre son objectif.
Avec Clovis Cornillac, Michelle Laroque
Tarif
Adulte 5 euros
Enfant 3 euros
Salle des fêtes de la Mairie, 1er étage.
Ouverture à 20h. Projection à 20h30. .
le bourg Mairie de Fleurville. Salle des fêtes Fleurville 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté foyerruraldefleurville@gmail.com
English : Ciné village de Fleurville
German : Ciné village de Fleurville
Italiano :
Espanol :
L’événement Ciné village de Fleurville Fleurville a été mis à jour le 2025-11-19 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II