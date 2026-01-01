Ciné village de Fleurville Fleurville
Ciné village de Fleurville Fleurville vendredi 9 janvier 2026.
Ciné village de Fleurville
Mairie de Fleurville. Salle des fêtes Fleurville Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09 20:30:00
fin : 2026-01-09
Date(s) :
2026-01-09
Le film, inspiré donc de l’affaire Bettencourt, oscille entre satire sociale et drame familial, le tout servi par des dialogues cinglants et une belle brochette d’acteurs. Du vulgaire dans le glamour, du grotesque dans le chic.
Synopsis La femme la plus riche du monde sa beauté, son intelligence, son pouvoir.
Un écrivain photographe son ambition, son insolence, sa folie.
Le coup de foudre qui les emporte. Une héritière méfiante qui se bat pour être aimée.
Un majordome aux aguets qui en sait plus qu’il ne dit. Des secrets de famille. Des donations astronomiques.
Une guerre où tous les coups sont permis. .
Mairie de Fleurville. Salle des fêtes Fleurville 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté foyerruraldefleurville@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné village de Fleurville
L’événement Ciné village de Fleurville Fleurville a été mis à jour le 2026-01-01 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II