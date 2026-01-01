Ciné village de Fleurville Fleurville

Ciné village de Fleurville

Mairie de Fleurville. Salle des fêtes Fleurville Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 20:30:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Le film, inspiré donc de l’affaire Bettencourt, oscille entre satire sociale et drame familial, le tout servi par des dialogues cinglants et une belle brochette d’acteurs. Du vulgaire dans le glamour, du grotesque dans le chic.

Synopsis La femme la plus riche du monde sa beauté, son intelligence, son pouvoir.

Un écrivain photographe son ambition, son insolence, sa folie.

Le coup de foudre qui les emporte. Une héritière méfiante qui se bat pour être aimée.

Un majordome aux aguets qui en sait plus qu’il ne dit. Des secrets de famille. Des donations astronomiques.

Une guerre où tous les coups sont permis. .

Mairie de Fleurville. Salle des fêtes Fleurville 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté foyerruraldefleurville@gmail.com

English : Ciné village de Fleurville

