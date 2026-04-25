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Ciné Village de Fleurville Rue st Exupéry Fleurville

Ciné Village de Fleurville Rue st Exupéry Fleurville vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Rue st Exupéry

Adresse : MAIRIE

Ville : 71260 Fleurville

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Fleurville

Ciné Village de Fleurville

Rue st Exupéry MAIRIE Fleurville Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:30:00
fin : 2026-05-08 22:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Le Foyer Rural de Fleurville diffuse Les enfants de la résistance.
Salle des fêtes de la mairie au 1er étage. Ouverture à 20h00.
Boisson chaude offerte.
Diffusion à 20h30.
Pendant l’Occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. Entre sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice.   .

Rue st Exupéry MAIRIE Fleurville 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   foyerruraldefleurville@gmail.com

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English : Ciné Village de Fleurville

L’événement Ciné Village de Fleurville Fleurville a été mis à jour le 2026-04-25 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II