Ciné Village de Fleurville Rue st Exupéry Fleurville
Ciné Village de Fleurville Rue st Exupéry Fleurville vendredi 8 mai 2026.
Fleurville
Ciné Village de Fleurville
Rue st Exupéry MAIRIE Fleurville Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:30:00
fin : 2026-05-08 22:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Le Foyer Rural de Fleurville diffuse Les enfants de la résistance.
Salle des fêtes de la mairie au 1er étage. Ouverture à 20h00.
Boisson chaude offerte.
Diffusion à 20h30.
Pendant l’Occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. Entre sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice. .
Rue st Exupéry MAIRIE Fleurville 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté foyerruraldefleurville@gmail.com
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English : Ciné Village de Fleurville
L’événement Ciné Village de Fleurville Fleurville a été mis à jour le 2026-04-25 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II