Ciné Village de Fleurville Rue st Exupéry Fleurville

Fleurville

Ciné Village de Fleurville

Rue st Exupéry MAIRIE Fleurville Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:30:00

fin : 2026-05-08 22:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Le Foyer Rural de Fleurville diffuse Les enfants de la résistance.

Salle des fêtes de la mairie au 1er étage. Ouverture à 20h00.

Boisson chaude offerte.

Diffusion à 20h30.

Pendant l’Occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. Entre sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice. .

Rue st Exupéry MAIRIE Fleurville 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté foyerruraldefleurville@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné Village de Fleurville

L’événement Ciné Village de Fleurville Fleurville a été mis à jour le 2026-04-25 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II