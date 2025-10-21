Ciné village Salle des fêtes Pierre-de-Bresse

Salle des fêtes Avenue de Beauregard Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Début : 2025-10-21 20:30:00

fin : 2025-10-21 23:00:00

2025-10-21

Séance de cinéma Ciné village . Sous l’égide de la commune, en lien avec la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Saône et Loire, le film projeté est La Venue de l’Avenir Film tout public de Cédric KLAPISCH. Aujourd’hui, en 2025, une trentaine de personnes issues d’une même famille apprennent qu’ils vont recevoir en héritage une maison abandonnée depuis des années. Quatre d’entre eux, Seb, Abdel, Céline et Guy sont chargés d’en faire l’état des lieux. Ces lointains cousins vont alors découvrir des trésors cachés dans cette vieille maison. Ce face à face entre les deux époques 2025 et 1895 remettra en question leur présent et leurs idéaux et racontera le sens de La venue de l’avenir. .

Salle des fêtes Avenue de Beauregard Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 24 70 accueil@mairiepierredebresse.fr

