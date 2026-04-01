Ciné village Salle des fêtes Pierre-de-Bresse

Ciné village

Salle des fêtes Avenue de Beauregard Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 17:00:00

fin : 2026-04-17 18:45:00

Date(s) :

2026-04-17

Séance de cinéma Ciné village . Sous l’égide de la commune, en lien avec la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Saône et Loire, le film projeté est GOAT Rêver plus haut Film d’animation jeunesse. Durée 1h40. A partir de 6 ans. Résumé Will est un petit bouc avec de grands rêves. Lorsqu’il décroche une chance inespérée de rejoindre la ligue professionnelle de roarball un sport mixte, ultra-intense, réservé aux bêtes les plus rapides et féroces du règne animal il entend bien saisir sa chance. Problème ses nouveaux coéquipiers ne sont pas franchement ravis d’avoir un petit dans l’équipe. Mais Will est prêt à tout pour bousculer les règles du jeu et prouver, une bonne fois pour toutes, que les petits aussi peuvent jouer dans la cour des grands. .

Salle des fêtes Avenue de Beauregard Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 24 70 accueil@mairiepierredebresse.fr

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English : Ciné village

L’événement Ciné village Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2026-03-27 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II