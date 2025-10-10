Cinéalma Festival de Cinéma Salle Juliette Gréco Carros

Cinéalma Festival de Cinéma Salle Juliette Gréco Carros vendredi 10 octobre 2025.

Cinéalma Festival de Cinéma

Salle Juliette Gréco 5 bis Boulevard de la Colle Belle Carros Alpes-Maritimes

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-19

2025-10-10

Fidèle aux valeurs de fraternité, de respect et de paix, Cinéalma propose cette année une programmation engagée autour d’un thème essentiel Respectons et enrichissons-nous de nos différences .

Salle Juliette Gréco 5 bis Boulevard de la Colle Belle Carros 06510 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 89 22 24 52 culture@ville-carros.fr

English : Cinéalma Festival de Cinéma

True to the values ​​of fraternity, respect and peace, Cinéalma is offering a committed program this year around an essential theme: Let us respect and enrich ourselves with our differences.

German : Cinéalma Festival de Cinéma

Getreu den Werten Brüderlichkeit, Respekt und Frieden bietet Cinéalma in diesem Jahr ein engagiertes Programm rund um ein zentrales Thema: Respektieren und bereichern wir uns durch unsere Unterschiede .

Italiano : Cinéalma Festival de Cinéma

Fedele ai valori di fraternità, rispetto e pace, Cinéalma propone quest’anno un programma impegnato attorno a un tema essenziale: Rispettiamoci e arricchiamoci delle nostre differenze .

Espanol : Cinéalma Festival de Cinéma

Fiel a los valores de fraternidad, respeto y paz, Cinéalma propone este año un programa comprometido en torno a un tema esencial: Respetar y enriquecerse con nuestras diferencias .

L’événement Cinéalma Festival de Cinéma Carros a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur