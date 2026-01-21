CinéBallet Cinéma Le Club Barbezieux-Saint-Hilaire

CinéBallet

Cinéma Le Club 32 boulevard chanzy Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Début : 2026-02-09 20:15:00

2026-02-09

Inspiré par l’univers de Virginia Woolf, Wayne McGregor signe une oeuvre bouleversante guidée par le flux de conscience. Sans récit linéaire, la danse explore les profondeurs de l’âme et la beauté de l’intime.

Cinéma Le Club 32 boulevard chanzy Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 13 34 les-bonimenteurs@orange.fr

English : CinéBallet

Inspired by the world of Virginia Woolf, Wayne McGregor has created a deeply moving work guided by stream of consciousness. Without a linear narrative, the dance explores the depths of the soul and the beauty of intimacy.

