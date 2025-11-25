CinéBallet Cendrillon Cinéma Le Club Barbezieux-Saint-Hilaire

CinéBallet Cendrillon

Laissez-vous transporter dans un monde féérique saupoudré de poussière magique, où les rêves deviennent réalité. Ce ballet enchanteur du Royal Ballet Opéra est une véritable expérience pour toute la famille.

Let yourself be transported to a fairy-tale world sprinkled with magic dust, where dreams come true. This enchanting ballet by the Royal Ballet Opera is a real treat for the whole family.

Lassen Sie sich in eine mit Zauberstaub bestäubte Märchenwelt entführen, in der Träume wahr werden. Dieses zauberhafte Ballett der Royal Ballet Opera ist ein echtes Erlebnis für die ganze Familie.

Lasciatevi trasportare in un mondo fiabesco cosparso di polvere magica, dove i sogni diventano realtà. Questo incantevole balletto del Royal Ballet Opera è un’esperienza per tutta la famiglia.

Déjese transportar a un mundo de cuento de hadas salpicado de polvo mágico, donde los sueños se hacen realidad. Este encantador ballet de la Royal Ballet Opera es una experiencia para toda la familia.

