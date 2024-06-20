CinÉchange : 90’s Cinéma La Lanterne Bègles

CinÉchange : 90’s Cinéma La Lanterne Bègles jeudi 20 juin 2024.

CinÉchange : 90’s Jeudi 20 juin 2024, 20h15 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-20T20:15:00 – 2024-06-20T22:30:00

Fin : 2024-06-20T20:15:00 – 2024-06-20T22:30:00

Le film

Un été au milieu des années 90, dans une banlieue populaire de Los Angeles. Stevie, 13 ans, est un garçon malingre et timide, qui voue une véritable passion au skateboard. Le préadolescent passe le moins de temps possible chez lui, pour échapper aux brutalités de son frère aîné et à l’immaturité de sa mère. Lors d’une de ses escapades, il fait la connaissance de quatre skateurs plus âgés qui le prennent sous leur aile. Dès lors, cet été sera pour Stevie celui des premières fois, des transgressions et de la découverte d’une nouvelle liberté. Le premier film du comédien Jonah Hill est un teen-movie réaliste, sensible et souvent drôle inspiré de son adolescence.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Séance spéciale avec vote pour la prochaine séance et suivie d’un verre et d’une petite auberge espagnole ! cinéma bègles