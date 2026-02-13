Cinéchange : L’Engloutie, Cinéma La Lanterne, Bègles

Cinéchange : L’Engloutie Jeudi 19 février, 20h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif spécial : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T20:30:00+01:00 – 2026-02-19T23:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T20:30:00+01:00 – 2026-02-19T23:00:00+01:00

Tarif unique : 5€.

Le film : L’engloutie, Louise Hémon

1899. Par une nuit de tempête, Aimée, jeune institutrice républicaine, arrive dans un hameau enneigé aux confins des Hautes-Alpes. Malgré la méfiance des habitants, elle se montre bien décidée à éclairer de ses lumières leurs croyances obscures. Alors qu’elle se fond dans la vie de la communauté, un vertige sensuel grandit en elle.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://begleslalanterne.cine.boutique/media/1158?tab=soon&title=L+ENGLOUTIE&visanumber=157319&showId=9256 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Séance spéciale avec vote pour la prochaine séance, suivie d’un verre et d’une petite auberge espagnole ! ciné cinéma

La Lanterne