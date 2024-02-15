CinÉchange : Nous, étudiants ! Cinéma La Lanterne Bègles

Tarif unique : 5€

Le film

République centrafricaine. Nestor, Aaron et Benjamin sont des étudiants en économie à l’Université de Bangui. Rafiki, le réalisateur, les a rencontrés en première année, ils ont étudié ensemble, ils ont lutté ensemble et chaque jour inventé des moyens de survivre. Ils ont aussi rêvé de leur avenir ensemble. Les examens approchent. Chacun est à la croisée des chemins.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Séance spéciale avec vote pour la prochaine séance et suivie d’un verre et d’une petite auberge espagnole ! cinéma bègles