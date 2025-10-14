CIN’ÉCHANGES 120 BATTEMENTS PAR MINUTE Langogne

mardi 14 octobre 2025.

CIN’ÉCHANGES 120 BATTEMENTS PAR MINUTE

1 Quai du Langouyrou Langogne Lozère

Tarif : 4 – 4 – EUR

Enfant

Date et horaire :

Début : 2025-10-14

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14

Cin’échanges avec la projection de « 120 battements par minute ».

Début des années 90, alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d’Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence générale.

Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.

Séance suivie d’un échange avec le Collectif TAPAGE.

En partenariat avec Les Fadarelles.

1 Quai du Langouyrou Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 75

English :

Cin’échanges with the screening of « 120 battements par minute ».

In the early ’90s, when AIDS had been killing for almost ten years, Act Up-Paris activists multiplied their actions to fight against general indifference.

A newcomer to the group, Nathan is overwhelmed by Sean’s radicalism.

Screening followed by a discussion with Collectif TAPAGE.

In partnership with Les Fadarelles.

German :

Cin’échanges mit der Vorführung von « 120 battements par minute ».

Anfang der 90er Jahre, als Aids seit fast zehn Jahren tötet, vervielfachen die Aktivisten von Act Up-Paris ihre Aktionen, um gegen die allgemeine Gleichgültigkeit zu kämpfen.

Nathan ist neu in der Gruppe und wird von Seans Radikalität erschüttert.

Im Anschluss an die Vorstellung findet ein Austausch mit dem Collectif TAPAGE statt.

In Partnerschaft mit Les Fadarelles.

Italiano :

Cin’échanges con la proiezione di « 120 battements par minute ».

All’inizio degli anni ’90, quando l’AIDS uccideva da quasi dieci anni, gli attivisti di Act Up-Paris agirono contro l’indifferenza generale.

Nathan, nuovo membro del gruppo, è colpito dal radicalismo di Sean.

Proiezione seguita da un dibattito con il Collectif TAPAGE.

In collaborazione con Les Fadarelles.

Espanol :

Cin’échanges con la proyección de « 120 battements par minute ».

A principios de los años 90, cuando el sida llevaba casi diez años matando, los activistas de Act Up-París se movilizan contra la indiferencia general.

Nathan, recién llegado al grupo, se queda prendado del radicalismo de Sean.

Proyección seguida de un debate con el Colectivo TAPAGE.

En colaboración con Les Fadarelles.

