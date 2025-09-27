Cinéchanges #20 : La fête au cinéma Médiathèque André Malraux Tourcoing

Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 14 ans.

Début : 2025-09-27T14:30:00 – 2025-09-27T16:30:00

Fin : 2025-09-27T14:30:00 – 2025-09-27T16:30:00

Pour célébrer le 20ème Cinéchanges, nous vous proposons un focus sur les plus beaux instants de fête au cinéma. Scènes de mariages ou réveillons, d’anniversaires ou parades endiablées, de bals et boîtes de nuit, notre duo cinéphile fera la fête au cinéma.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V'Lille – Sébastopol ou Victoire

