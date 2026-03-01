CIN’ÉCHANGES LA MAISON DES FEMMES Marvejols

CIN’ÉCHANGES LA MAISON DES FEMMES

4 Rue Paul Mendras Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction.

Dans ce lieu unique, Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues accueillent, soutiennent et redonnent confiance.

Ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable, elles œuvrent pour aider les femmes à se reconstruire.

La projection sera suivie d’un échange avec le CIDFF de Lozère. .

4 Rue Paul Mendras Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 01 14 letrianon@cc-gevaudan.fr

English :

At the Maison des Femmes, where care, listening and solidarity go hand in hand, a team fights every day to help women victims of violence rebuild their lives.

