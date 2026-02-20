CIN’ÉCHANGES THE LADY IN THE VAN Langogne

CIN’ÉCHANGES THE LADY IN THE VAN

2026-03-11 14:30:00

2026-03-11

Cin’échanges avec la projection de The Lady in the Van .

Séance suivie d’un échange avec des professionnels sur le lien et l’isolement chez les seniors.

Séance proposée par l’espace Kalipolys, Secours Populaire en partenariat avec le service parentalité de la CCHAM et le cinéma René Raynal.

Dans les années 1970, à Londres, Alan Bennett, auteur de pièces de théâtre, habite le quartier de Camden Town. En face de chez lui, une drôle de vieille dame vit dans une camionnette. Peu à peu, une étrange relation se développe entre eux, et Miss Shepherd finit par s’installer dans l’allée de la maison de Bennett…

English :

Cin’échanges with the screening of The Lady in the Van .

The screening will be followed by a discussion with professionals on bonding and isolation among seniors.

Proposed by Espace Kalipolys, Secours Populaire in partnership with the CCHAM parenting service and the René Raynal cinema.

