CinEclate présente le film Délicieux Cinemavia Gray

CinEclate présente le film Délicieux

Cinemavia 3 Quai Mavia Gray Haute-Saône

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Cinéclate présente le film Délicieux.

À l’aube de la Révolution, un film franchement succulent, servi avec gourmandise et talent. .

Cinemavia 3 Quai Mavia Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 34 34

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English :

L’événement CinEclate présente le film Délicieux Gray a été mis à jour le 2026-03-12 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY