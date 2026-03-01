CinEclate présente le film Délicieux Cinemavia Gray
CinEclate présente le film Délicieux Cinemavia Gray vendredi 20 mars 2026.
CinEclate présente le film Délicieux
Cinemavia 3 Quai Mavia Gray Haute-Saône
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Cinéclate présente le film Délicieux.
À l’aube de la Révolution, un film franchement succulent, servi avec gourmandise et talent. .
Cinemavia 3 Quai Mavia Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 34 34
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English :
L’événement CinEclate présente le film Délicieux Gray a été mis à jour le 2026-03-12 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY