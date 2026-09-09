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Cinéclub en baie présente « Une famille heureuse » de Simon Grob Espace François Simon Carolles

dimanche 18 octobre 2026 · Espace François Simon · Carolles

Cinéclub en baie présente « Une famille heureuse » de Simon Grob Espace François Simon Carolles

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Espace François Simon
Adresse
45 Rue Division Leclerc
Ville
50740 Carolles
Département
Manche
Tarif

Carolles

Cinéclub en baie présente « Une famille heureuse » de Simon Grob

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 16:00:00
fin : 2026-10-18 19:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Professeure dans un lycée de Tbilissi, Manana est mariée depuis 25 ans à Soso. Ensemble, ils partagent leur appartement avec les parents de Manana, leurs deux enfants et leur gendre. Une famille en apparence heureuse et soudée jusqu’à ce qu’à la surprise de tous, Manana annonce au soir de son 52e anniversaire sa décision de quitter le domicile conjugal pour s’installer seule.   .

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 2 33 60 57 94  enbaiecineclub@gmail.com

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English : Cinéclub en baie présente « Une famille heureuse » de Simon Grob

L’événement Cinéclub en baie présente « Une famille heureuse » de Simon Grob Carolles a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Granville Terre et Mer

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