Informations pratiques

Carolles

Cinéclub en baie présente « Une famille heureuse » de Simon Grob

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 16:00:00

fin : 2026-10-18 19:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Professeure dans un lycée de Tbilissi, Manana est mariée depuis 25 ans à Soso. Ensemble, ils partagent leur appartement avec les parents de Manana, leurs deux enfants et leur gendre. Une famille en apparence heureuse et soudée jusqu’à ce qu’à la surprise de tous, Manana annonce au soir de son 52e anniversaire sa décision de quitter le domicile conjugal pour s’installer seule. .

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 2 33 60 57 94 enbaiecineclub@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéclub en baie présente « Une famille heureuse » de Simon Grob

L’événement Cinéclub en baie présente « Une famille heureuse » de Simon Grob Carolles a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Granville Terre et Mer