Cinéclub en baie présente « Walkabout », film de Nicolas Roeg Espace François Simon Carolles

Informations pratiques

Carolles

Cinéclub en baie présente « Walkabout », film de Nicolas Roeg

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Ciné-club en baie présente WALKABOUT (La Randonnée).

Film Australien de Nicolas Roeg 1971.

Avec Jenny Agutter, Luc Roeg, David Gulpilil.

Librement inspiré du roman Walkabout de James Vance Marshall, il a été écrit par Edward Bond. Il a fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 1971.

Synopsis :

Deux adolescents Australiens, un frère et une sœur, se retrouvent abandonnés dans le bush. Survivant tant bien que mal dans le désert hostile, ils rencontrent un jeune Aborigène en plein « walkabout », une errance initiatique rituelle.

Hypnotique. C’est l’effet que produit la « balade sauvage » à laquelle nous convie Nicolas Roeg dans Walkabout, méditation panthéiste et cruelle sur la société occidentale et les rapports troublés entre l’homme et la nature.

« Plus que jamais, Walkabout demeure une œuvre assez unique, porteuse d’un regard singulier et toujours énigmatique (David Gulpilil lui-même a avoué ne pas posséder toutes les clés de son personnage). Plus qu’une simple randonnée donc, une expérience envoûtante sur des routes peu empruntées, entre anthropologie et mysticisme, qui, si elle peut laisser sur le bord de ses chemins de traverse, ne risque pas de laisser son spectateur indifférent. »

Antoine Royer, DVDClassik. .

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 2 33 60 57 94 enbaiecineclub@gmail.com

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L’événement Cinéclub en baie présente « Walkabout », film de Nicolas Roeg Carolles a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Granville Terre et Mer