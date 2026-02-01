Cinéclub famille Le Barabock Menglon

Cinéclub famille

Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon Drôme

Début : 2026-02-12 16:00:00

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Film d’animation ! Apportez vos gouter à partager, on s’occupe du pop corn !

Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 87 72 contact@barabock.fr

English :

Animated film! Bring your own snacks to share, and we’ll take care of the popcorn!

