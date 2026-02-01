Cinéclub famille Le Barabock Menglon
Cinéclub famille Le Barabock Menglon jeudi 12 février 2026.
Cinéclub famille
Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 16:00:00
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Film d’animation ! Apportez vos gouter à partager, on s’occupe du pop corn !
.
Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 87 72 contact@barabock.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Animated film! Bring your own snacks to share, and we’ll take care of the popcorn!
L’événement Cinéclub famille Menglon a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme du Pays Diois