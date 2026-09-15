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AGENDA · Nevers

Cinéclub TANABATA Nevers japon Cinema Mazarin Nevers

vendredi 25 septembre 2026 · Cinema Mazarin · Nevers

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Cinema Mazarin
Adresse
120 Rue de Charleville
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
5 5 7 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Nevers

Cinéclub TANABATA Nevers japon

Cinema Mazarin 120 Rue de Charleville Nevers Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25 20:00:00

Date(s) :
2026-09-25

Cinémazarin en partenariat avec Tanabata Nevers-Japon vous invitent à venir voir « La forteresse cachée » à 18h30 le 25 septembre.
Film de 1958 de Akira Kurosawa qui vient tout juste d’être remasterisé pour une sortie en salle parisienne.
Tarifs : de 5€ à 7€.   .

Cinema Mazarin 120 Rue de Charleville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Cinéclub TANABATA Nevers japon

L’événement Cinéclub TANABATA Nevers japon Nevers a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cap Grand Nevers

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