Cineclub Tanabata Cinéma Mazarin Nevers vendredi 27 février 2026.
Cinéma Mazarin 120 Rue de Charleville Nevers Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Début : 2026-02-27 18:30:00
fin : 2026-02-27 20:30:00
2026-02-27
GINZA COSMETICS
Ce film de 1951 par le réalisateur culte de “Nuages Flottants” Mikio Naruse a été pour la première fois entièrement restauré et nous avons le plaisir de vous le présenter à Nevers en AVANT PREMIERE !
Ne manquez pas cette histoire poignante d’une femme admirable et courageuse, qui avec son enfant, dans un monde difficile, essaie de s’en sortir.
Rendez vous le vendredi 27 février à 18h30. .
Cinéma Mazarin 120 Rue de Charleville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté associationtanabata@gmail.com
