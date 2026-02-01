Cineclub Tanabata Cinéma Mazarin Nevers

Cineclub Tanabata

Cinéma Mazarin 120 Rue de Charleville Nevers Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 18:30:00

fin : 2026-02-27 20:30:00

Date(s) :

2026-02-27

GINZA COSMETICS

Ce film de 1951 par le réalisateur culte de “Nuages Flottants” Mikio Naruse a été pour la première fois entièrement restauré et nous avons le plaisir de vous le présenter à Nevers en AVANT PREMIERE !

Ne manquez pas cette histoire poignante d’une femme admirable et courageuse, qui avec son enfant, dans un monde difficile, essaie de s’en sortir.

Rendez vous le vendredi 27 février à 18h30. .

Cinéma Mazarin 120 Rue de Charleville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté associationtanabata@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cineclub Tanabata

L’événement Cineclub Tanabata Nevers a été mis à jour le 2026-02-09 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)