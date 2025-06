CINÉCO A BICYCLETTE – Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses 27 juillet 2025 07:00

Lozère

Salle des fêtes Sainte-Enimie

Tarif : 6 – 6 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-27

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

A bicyclette Durée 01h29m

A bicyclette

Sortie en 2025 Durée 01h29m

Genre Comedie Dramatique

Mention Tout Public

Origine France (VF)

De Mlekuz Mathias

Avec Mathias Mlekuz, Philippe Rebbot, Josef Mlekuz

Synopsis

De l’Atlantique à la mer Noire, Mathias embarque son meilleur ami Philippe dans un road trip à bicyclette. Ensemble ils vont refaire le voyage que Youri, son fils, avait entrepris avant de disparaitre tragiquement. Une épopée qu’ils traverseront avec tendresse, humour et émotion. Ce film-prototype nous réjouit autant qu’il nous touche. Et donne lieu, derrière son côté artisanal et burlesque, à de magnifiques moments de cinéma. On n’avait pas pleuré comme ça au cinéma depuis longtemps. Tendre, drôle et malicieux. .

Salle des fêtes Sainte-Enimie

Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie

English :

A bicyclette Running time: 01h29m

From the Atlantic to the Black Sea, Mathias takes his best friend Philippe on a cycling road trip. Together, they retrace the journey his son Youri took before he tragically disappeared.

German :

A bicyclette Dauer: 01h29m

Vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer nimmt Mathias seinen besten Freund Philippe mit auf einen Roadtrip mit dem Fahrrad. Gemeinsam wollen sie die Reise wiederholen, die sein Sohn Youri vor seinem tragischen Verschwinden unternommen hatte.

Italiano :

Una bicicletta Durata: 01h29m

Dall’Atlantico al Mar Nero, Mathias accompagna il suo migliore amico Philippe in un viaggio in bicicletta. Insieme, vogliono ripetere il viaggio che suo figlio Yuri ha fatto prima di scomparire tragicamente.

Espanol :

A bicyclette Duración: 01h29m

Del Atlántico al Mar Negro, Mathias acompaña a su mejor amigo Philippe en un viaje en bicicleta. Juntos van a repetir el viaje que hizo su hijo Yuri antes de desaparecer trágicamente.

