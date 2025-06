CINÉCO A NORMAL FAMILY Espace Stevenson Cassagnas 31 août 2025 07:00

A normal family

Sortie en 2025

Durée 01h56min

Genre Comedie Dramatique

Mention Tout Public

Origine Corée du sud (VO)

De Hur Jin-Ho

Avec Sol Kyung-Gu, Jang Dong-Gun, Kim Hee-Ae

Synopsis

Deux frères, un avocat matérialiste et un chirurgien idéaliste, et leurs épouses respectives, se retrouvent une fois par mois autour d’un dîner. Au cours d’un de ces repas, les deux couples abordent l’agression criminelle de leurs enfants sur un vagabond… Adapté du célèbre roman néerlandais Het Diner d’Herman Koch déjà adapté quatre fois au cinéma ce thriller familial ausculte le drame sur les privilèges, le népotisme et le déclin moral. Il explore le côté

sombre de la normalité, les dichotomies entre le bien et le mal, le remords et le pardon, le dit et le non- dit… Mais chut, rien de plus, courrez le voir ! .

Espace Stevenson Ancienne gare

Cassagnas 48400 Lozère Occitanie

English :

Two brothers, a materialistic lawyer and an idealistic surgeon, and their respective wives, meet once a month for dinner. During one of these meals, the two couples discuss the criminal assault of their children on a vagrant…

German :

Zwei Brüder, ein materialistischer Anwalt und ein idealistischer Chirurg, und ihre jeweiligen Ehefrauen treffen sich einmal im Monat zu einem Abendessen. Bei einem dieser Essen kommen die beiden Ehepaare auf den kriminellen Angriff ihrer Kinder auf einen Landstreicher zu sprechen…

Italiano :

Due fratelli, un avvocato materialista e un chirurgo idealista, e le rispettive mogli si riuniscono a cena una volta al mese. Durante uno di questi pasti, le due coppie discutono dell’aggressione criminale dei loro figli a un vagabondo…

Espanol :

Dos hermanos, un abogado materialista y un cirujano idealista, y sus respectivas esposas se reúnen para cenar una vez al mes. Durante una de estas comidas, las dos parejas discuten sobre la agresión criminal de sus hijos a un vagabundo….

