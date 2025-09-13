CINÉCO A NORMAL FAMILY Saint-Germain-de-Calberte
Projection du film « A normal family » de Hur Jin-Ho, à la salle polyvalente, samedi 13 septembre, à 21h.
Durée 01h49min
Genre Thriller Psychologique
Mention Tout Public
Origine Corée du Sud (VO)
Deux frères, un avocat matérialiste et un chirurgien idéaliste, se retrouvent régulièrement avec leurs épouses pour dîner dans un restaurant chic de Séoul. Lorsqu’une affaire criminelle qui les implique explose sur la scène médiatique, leur sens de la morale va être mis à l’épreuve. .
Salle Polyvalente Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie
English :
Screening of « A normal family » by Hur Jin-Ho
Running time: 01h49min
Genre: Psychological thriller
Recommended for All audiences
Origin South Korea (VO)
German :
Vorführung des Films « A normal family » von Hur Jin-Ho
Dauer: 01h49min
Genre: Psychologischer Thriller
Erwähnung: Allgemeines Publikum
Herkunft: Südkorea (OV)
Italiano :
Proiezione di « Una famiglia normale » di Hur Jin-Ho
Durata: 01h49min
Genere: thriller psicologico
Consigliato per: Tutti i tipi di pubblico
Origine: Corea del Sud (VO)
Espanol :
Proyección de « Una familia normal » de Hur Jin-Ho
Duración: 01h49min
Género: Thriller psicológico
Recomendado para: Todos los públicos
Origen Corea del Sur (VO)
