CINÉCO A NORMAL FAMILY Saint-Germain-de-Calberte samedi 13 septembre 2025.

Salle Polyvalente Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Projection du film « A normal family » de Hur Jin-Ho

Projection du film « A normal family » de Hur Jin-Ho, à la salle polyvalente, samedi 13 septembre, à 21h.

Deux frères, un avocat matérialiste et un chirurgien idéaliste, se retrouvent régulièrement avec leurs épouses pour dîner dans un restaurant chic de Séoul. Lorsqu’une affaire criminelle qui les implique explose sur la scène médiatique, leur sens de la morale va être mis à l’épreuve. .

Salle Polyvalente Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie

English :

Screening of « A normal family » by Hur Jin-Ho

Running time: 01h49min

Genre: Psychological thriller

Recommended for All audiences

Origin South Korea (VO)

German :

Vorführung des Films « A normal family » von Hur Jin-Ho

Dauer: 01h49min

Genre: Psychologischer Thriller

Erwähnung: Allgemeines Publikum

Herkunft: Südkorea (OV)

Italiano :

Proiezione di « Una famiglia normale » di Hur Jin-Ho

Durata: 01h49min

Genere: thriller psicologico

Consigliato per: Tutti i tipi di pubblico

Origine: Corea del Sud (VO)

Espanol :

Proyección de « Una familia normal » de Hur Jin-Ho

Duración: 01h49min

Género: Thriller psicológico

Recomendado para: Todos los públicos

Origen Corea del Sur (VO)

