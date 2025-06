Cin’éco – Cinéma Le Cezanne Aix-en-Provence 3 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Cin’éco Du jeudi 3 au lundi 7 juillet 2025. Cinéma Le Cezanne 1 rue Marcel Guillaume Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03

fin : 2025-07-07

Date(s) :

2025-07-03

Découvrez une programmation spéciale économie en cinq films.

Programmation :



● Le 3 juillet à 14h et le 5 à 20h, Le Loup de Wall Street, de Martin Scorsese.

● Le 3 juillet à 19h (séance suivie d’un débat avec Jacques Attali, Françoise Benhamou et Nino Baraton (Nino les mots) et le 6 juillet à 14h, The Social Network, de David Fincher.

● Le 4 juillet à 14h et le 6 juillet à 19h, Margin Call, de J.C. Chandor.

● Le 4 juillet à 19h et le 7 juillet à 14h, Une affaire de principe, d’Antoine Raimbault.

● Le 5 juillet à 14h, le 5 à 14h, le 6 à 10h30 et le 7 à 16h30 (Séance enfants) Sauvages !, de Claude Barras. .

Cinéma Le Cezanne 1 rue Marcel Guillaume

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Discover our special economy program in five films.

German :

Entdecken Sie ein spezielles Wirtschaftsprogramm in fünf Filmen.

Italiano :

Scoprite il nostro programma di economia speciale in cinque film.

Espanol :

Descubra nuestro programa especial de economía en cinco películas.

L’événement Cin’éco Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence