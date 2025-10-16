CINECO AMÉLIE ET LA MÉTAPHYSIQUE DES TUBES Gorges du Tarn Causses

CINECO AMÉLIE ET LA MÉTAPHYSIQUE DES TUBES Gorges du Tarn Causses jeudi 16 octobre 2025.

CINECO AMÉLIE ET LA MÉTAPHYSIQUE DES TUBES

Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Amélie est une petite fille belge née au Japon. Grâce à son amie Nishio-san, le monde n’est qu’aventures et découvertes. Mais le jour de ses trois ans, un événement change le cours de sa vie. Car à cet âge-là pour Amélie tout se joue le bonheur comme la tragédie.

Projection du film « Amélie et la métaphysique des tubes » 2025 Animation tout Public France (VF)

De Han Liane-Cho, Mailys Vallade avec Amélie

Amélie est une petite fille belge née au Japon. Grâce à son amie Nishio-san, le monde n’est qu’aventures et découvertes. Mais le jour de ses trois ans, un événement change le cours de sa vie. Car à cet âge-là pour Amélie tout se joue le bonheur comme la tragédie. .

Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie

English :

Amélie is a little Belgian girl born in Japan. Thanks to her friend Nishio-san, the world is full of adventure and discovery. But on her third birthday, something happens that changes the course of her life. For Amélie, everything happens at this age: happiness and tragedy.

German :

Amélie ist ein kleines belgisches Mädchen, das in Japan geboren wurde. Dank ihrer Freundin Nishio-san besteht die Welt nur aus Abenteuern und Entdeckungen. Doch an ihrem dritten Geburtstag ändert ein Ereignis den Lauf ihres Lebens. Denn in diesem Alter steht für Amélie alles auf dem Spiel: Glück und Tragödie.

Italiano :

Amélie è una bambina belga nata in Giappone. Grazie alla sua amica Nishio-san, il mondo è pieno di avventure e scoperte. Ma il giorno del suo terzo compleanno accade qualcosa che cambia il corso della sua vita. Per Amélie a quell’età succede di tutto, dalla felicità alla tragedia.

Espanol :

Amélie es una niña belga nacida en Japón. Gracias a su amigo Nishio-san, el mundo está lleno de aventuras y descubrimientos. Pero el día de su tercer cumpleaños ocurre algo que cambia el curso de su vida. Para Amélie, todo ocurre a esa edad, desde la felicidad hasta la tragedia.

L’événement CINECO AMÉLIE ET LA MÉTAPHYSIQUE DES TUBES Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2025-09-18 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes