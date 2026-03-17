CINECO APOCALYPSE NOW La Genette Verte Florac Trois Rivières
CINECO APOCALYPSE NOW La Genette Verte Florac Trois Rivières mercredi 8 avril 2026.
CINECO APOCALYPSE NOW
La Genette Verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 20:00:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Projection du film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, à 20h30 à Florac.
Projection du film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, le mercredi 8 avril à 20h à Florac.
Durée 03h02min
Genre Drame, guerre
Mention
Origine U.S.A. (VO)
Avec Martin Sheen, Frederic Forrest, Robert Duvall
Au cœur du conflit vietnamien, Apocalypse Now suit l’épopée du Capitaine Willard chargé par ses supérieurs de retrouver le Colonel Kurtz, un ancien béret vert régnant sur une armée de fanatiques quelque part au-delà de la frontière cambodgienne…
On ne peut guère parler ici de version longue gagdet, mais bien d’un nouveau film à découvrir. Une chose est sure le film n’a pas pris une ride, et la fascination qu’il opère reste intacte. .
La Genette Verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie
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English :
Screening of Francis Ford Coppola’s Apocalypse Now at 8:30pm in Florac.
L’événement CINECO APOCALYPSE NOW Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-03-17 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes