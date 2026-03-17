CINECO ARCO

Mas de Val Mas-Saint-Chély Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 18:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Projection du film Arco de Bienvenu Ugo

Durée 01h25min Genre Animation Origine France (VF)

Projection du film Arco de Bienvenu Ugo le samedi 4 avril à 18h à Mas de Val.

Durée 01h25min

Genre Animation

Mention Non Definie

Origine France (VF)

En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l’aider par tous les moyens à rentrer chez lui.

Bien que les dessins laisseraient à penser à un manga, ce film d’animation d’un jeune réalisateur français a reçu la plus prestigieuse des récompenses au dernier festival d’Annecy. Coloré et rythmé, le film séduit également par son scénario inattendu, ses dialogues avec parmi les voix françaises Louis Garrel, Vincent Macaigne et William Lebghil. .

Mas de Val Mas-Saint-Chély 48210 Lozère Occitanie

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English :

Screening of Arco by Bienvenu Ugo

Running time: 01h25min Genre: Animation Origin: France (VF)

L’événement CINECO ARCO Mas-Saint-Chély a été mis à jour le 2026-03-17 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes