CINÉCO ARCO

Le Temple Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère

Tarif : – – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 18:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Projection du film Arco de Ugo Bienvenu. Durée 1h25min Genre Animation Origine France (VF)

Projection du film Arco de Ugo Bienvenu à la salle polyvalente, dimanche 5 avril à 15h30.

Sortie en 2025

Durée 01h25min

Genre Animation

Origine France (VF)

Synopsis

En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l’aider par tous les moyens à rentrer chez lui. .

Le Temple Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie

English :

Screening of Arco by Ugo Bienvenu. Running time: 1h25min Genre: Animation Origin: France (VF)

L’événement CINÉCO ARCO Saint-Martin-de-Lansuscle a été mis à jour le 2025-12-08 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère