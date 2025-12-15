CINECO ARCO Ventalon en Cévennes

CINECO ARCO

Salle des fêtes Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Projection du film Arco de Bienvenu Ugo, vendredi 10 avril à la salle des fêtes, à 18h.

Durée 01h25min/ Genre Animation Origine France (VF)

Synopsis

En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l’aider par tous les moyens à rentrer chez lui. .

Salle des fêtes Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie

English :

Screening of Bienvenu Ugo’s film Arco , Friday April 10 at the Salle des Fêtes, 6pm.

Running time: 01h25min Genre: Animation Origin: France (VF)

