CINECO ARCO Ventalon en Cévennes

Projection du film Arco de Bienvenu Ugo, vendredi 10 avril à la salle des fêtes, à 18h.
Durée 01h25min/ Genre Animation Origine France (VF)
Synopsis
En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l’aider par tous les moyens à rentrer chez lui. .
Salle des fêtes Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie
English :
Screening of Bienvenu Ugo’s film Arco , Friday April 10 at the Salle des Fêtes, 6pm.
Running time: 01h25min Genre: Animation Origin: France (VF)
