CINÉCO AU RYTHME DE VERA Florac Trois Rivières

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-05

2025-11-05

En 1975, Vera Brandes, une jeune femme ambitieuse de 18 ans, va défier les conventions, s’opposer à ses parents et prendre tous les risques pour réaliser son rêve organiser un concert de Keith Jarrett à l’Opéra de Cologne. Son audace et sa détermination vont donner naissance à un des enregistrements mythiques du XXe siècle The Köln Concert.

Diffusion du film » Au rythme de Vera » Sortie en 2025 Biopic, Drame, Musical Allemagne (VO)

De Fluk Ido avec Mala Emde, John Magaro, Michael Chernus

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

English :

In 1975, Vera Brandes, an ambitious young woman of 18, defied convention, opposed her parents and took every risk to realize her dream: to organize a Keith Jarrett concert at the Cologne Opera House. Her audacity and determination will give birth to one of the legendary recordings of the 20th century: The Köln Concert.

German :

1975 setzt sich die ehrgeizige 18-jährige Vera Brandes über Konventionen hinweg, stellt sich gegen ihre Eltern und geht jedes Risiko ein, um ihren Traum zu verwirklichen: ein Konzert von Keith Jarrett in der Kölner Oper zu organisieren. Ihr Wagemut und ihre Entschlossenheit führen zu einer der legendären Aufnahmen des 20. Jahrhunderts: The Köln Concert.

Italiano :

Nel 1975 Vera Brandes, una giovane ambiziosa di 18 anni, sfidò le convenzioni, andò contro i suoi genitori e corse ogni rischio per realizzare il suo sogno: organizzare un concerto di Keith Jarrett all’Opera di Colonia. La sua audacia e la sua determinazione avrebbero dato vita a una delle registrazioni leggendarie del XX secolo: The Köln Concert.

Espanol :

En 1975, Vera Brandes, una ambiciosa joven de 18 años, desafió las convenciones, fue en contra de sus padres y asumió todos los riesgos para hacer realidad su sueño: organizar un concierto de Keith Jarrett en la Ópera de Colonia. Su audacia y determinación darían lugar a una de las grabaciones legendarias del siglo XX: el Concierto de Colonia.

