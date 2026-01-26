CINECO AVATAR DE FEU ET DE CENDRES Salle annexe de la mairie Vebron

CINECO AVATAR DE FEU ET DE CENDRES

Salle annexe de la mairie Ecole de Vebron (1er étage) Vebron Lozère

Projection du film Avatar de James Cameron le dimanche 1er mars à 16h.

Durée 03h15min

Genre Animation, Aventure, Science Fiction

Mention Tout Public

Origine Etats-Unis (VF)

James Cameron invite les spectateurs sur Pandora pour une nouvelle aventure immersive aux côtés du Marine devenu Na’vi, Jake Sully (Sam Worthington), de la guerrière Na’vi, Neytiri (Zoe Saldaña) et de leurs enfants. Le scénario du film est signé James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, d’après une idée originale de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman, Shane Salerno, avec la participation de Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans, Jr., et Kate Winslet.

Les projections auront lieu dans la salle annexe de la mairie au 1 er étage de l école de Vebron. .

English :

Screening of James Cameron’s Avatar on Sunday, March 1 at 4pm. Running time: 03h15min Genre: Animation, Adventure, Science Fiction

Recommended for: All audiences Origin: United States (VF)

