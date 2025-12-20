CINÉCO AVATAR DE FEU ET DE CENDRES, Ciné Théâtre La Forge Villefort

CINÉCO AVATAR DE FEU ET DE CENDRES

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Début : 2026-03-01 14:30:00

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Diffusion du film Avatar de feu et de cendres de Cameron James

Genre Animation, Aventure, Science Fiction Durée 3h15min Origine Etats-Unis (VF)

Tarif de 4€ à 6€

Synopsis

Avatar de Feu et de Cendres , troisième film de la célèbre saga culte Avatar , arrive dans les salles de cinéma du monde entier en décembre 2025. James Cameron invite les spectateurs sur Pandora pour une nouvelle aventure immersive aux côtés du Marine devenu Na’vi, Jake Sully (Sam Worthington), de la guerrière Na’vi, Neytiri (Zoe Saldaña) et de leurs enfants. Le scénario du film est signé James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, d’après une idée originale de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman, Shane Salerno, avec la participation de Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans, Jr., et Kate Winslet.

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41

English :

Broadcast of the film Avatar: Of Fire and Ashes by Cameron James

Genre: Animation, Adventure, Science Fiction Running time: 3h15min Origin: United States (VF)

Price from 4? to 6?

