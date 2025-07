CINECO: BERGERS Ispagnac

Salle multimédia Mairie Ispagnac Lozère

Début : 2025-07-18 21:00:00

Durée 01h54min Genre Comedie Dramatique Mention Tout Public

Sur un coup de tête, Mathyas troque sa vie de publicitaire à Montréal pour celle de berger en Provence. Il espérait trouver la quiétude, il découvre un métier éreintant et des éleveurs souvent à bout…

Origine France (VF)

De Deraspe Sophie . Avec Félix-Antoine Duval, Solène Rigot, Guilaine Londez

Synopsis

Sur un coup de tête, Mathyas troque sa vie de publicitaire à Montréal pour celle de berger en Provence. Il espérait trouver la quiétude, il découvre un métier éreintant et des éleveurs souvent à bout… Mis en scène avec un scrupuleux réalisme et incarné en partie par de vrais bergers, un film farouchement beau mais jamais esthétisant, invite à un déroutant voyage géographique, psychologique et sensuel. Une magnifique ode à l’élevage traditionnel qui ne glorifie pas la montagne ni le métier mais en parle avec justesse un théâtre d’épreuves, où l’isolement forge autant qu’il abîme. .

Salle multimédia Mairie Ispagnac 48320 Lozère Occitanie

English :

Running time: 01h54min Genre: Comedie Dramatique Recommended for all audiences

On a whim, Mathyas swaps his life as an advertising executive in Montreal for that of a shepherd in Provence. Hoping to find some peace and quiet, he discovers a grueling profession and breeders who are often at their wits’ end…

German :

Dauer: 01h54min Genre: Dramatische Komödie Erwähnung: Für alle Altersgruppen

Aus einer Laune heraus tauscht Mathyas sein Leben als Werbefachmann in Montreal gegen das eines Schäfers in der Provence ein. Er hoffte, Ruhe zu finden, doch er entdeckt einen anstrengenden Beruf und Züchter, die oft am Ende ihrer Kräfte sind…

Italiano :

Durata: 01h54min Genere: Commedia drammatica Pubblico: Tutti

Per un capriccio, Mathyas scambia la sua vita di pubblicitario a Montreal con quella di pastore in Provenza. Sperando di trovare un po’ di pace e tranquillità, scopre un lavoro estenuante e allevatori spesso allo stremo delle forze…

Espanol :

Duración: 01h54min Género: Comedia Drama Público: Todos

Por capricho, Mathyas cambia su vida de publicista en Montreal por la de pastor en Provenza. Con la esperanza de encontrar un poco de paz y tranquilidad, descubre un trabajo agotador y criadores que a menudo están al límite de sus fuerzas…

