CINÉCO COMMENT DEVENIR RICHE Saint-Étienne-Vallée-Française dimanche 7 septembre 2025.

Salle Polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 18:00:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Comment devenir riche

Sortie en 2025

Durée 02h06min

Genre Comédie, Drame

Mention

Origine Thaïlande (VO)

De Pat Boonnitipat

Avec Putthipong Assaratanakul, Usha Seamkhum, Tontawan Tantivejakul

Synopsis

Quand M apprend que sa grand-mère est malade, il voit une opportunité de mettre fin à ses galères. En jouant les petits-fils modèles, il compte bien décrocher l’héritage ! Un récit initiatique à la fois tendre et lucide, qui nous confronte à nos propres manquements face aux anciens et nous interroge sur le sens de la transmission, tout en ouvrant une fenêtre précieuse sur la culture thaïe. Un film émouvant qui vous fera sourire. .

Salle Polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie

English :

When M learns that his grandmother is ill, he sees an opportunity to put an end to her troubles. By playing the role of model grandson, he intends to win the inheritance!

German :

Als M erfährt, dass seine Großmutter krank ist, sieht er eine Chance, seine Misere zu beenden. Indem er sich als Musterenkel aufspielt, will er das Erbe an Land ziehen!

Italiano :

Quando M viene a sapere che la nonna è malata, vede l’opportunità di porre fine ai suoi problemi. Giocando il ruolo di nipote modello, spera di vincere l’eredità!

Espanol :

Cuando M se entera de que su abuela está enferma, ve la oportunidad de poner fin a sus problemas. Desempeñando el papel de nieto modelo, espera ganar la herencia

