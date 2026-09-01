CINÉCO : DE LA COMÉDIE FRANÇAISE la soleillade Le Collet-de-Dèze
lundi 28 septembre 2026 · la soleillade · Le Collet-de-Dèze
Informations pratiques
Le Collet-de-Dèze
CINÉCO : DE LA COMÉDIE FRANÇAISE
la soleillade 10 avenue de la gare Le Collet-de-Dèze Lozère
Tarif : 4 – 4 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 14:15:00
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-09-28
Projection du film « De la comédie française » de Bertrand Usclat. Durée : 1h12min / Genre : Comédie / Origine : France (VF)
Sur réservation places limitées
Projection du film « De la comédie française » de Bertrand Usclat
Sortie en : 2026
Durée : 01h12min
Genre : Comédie
Origine : France (VF)
Synopsis :
Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu : retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation.
Sur réservation places limitées .
la soleillade 10 avenue de la gare Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 45 34 00
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English :
Screening of the film « De la comédie française » by Bertrand Usclat. Running time: 1 hr 12 min / Genre: Comedy / Country of origin: France (French version)
Reservations required; limited seating
L’événement CINÉCO : DE LA COMÉDIE FRANÇAISE Le Collet-de-Dèze a été mis à jour le 2026-09-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère