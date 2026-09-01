CINÉCO : DE LA COMÉDIE FRANÇAISE la soleillade Le Collet-de-Dèze

Informations pratiques

Le Collet-de-Dèze

CINÉCO : DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

la soleillade 10 avenue de la gare Le Collet-de-Dèze Lozère

Tarif : 4 – 4 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28 14:15:00

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-09-28

Projection du film « De la comédie française » de Bertrand Usclat. Durée : 1h12min / Genre : Comédie / Origine : France (VF)

Sur réservation places limitées

Projection du film « De la comédie française » de Bertrand Usclat

Sortie en : 2026

Durée : 01h12min

Genre : Comédie

Origine : France (VF)

Synopsis :

Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu : retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation.

Sur réservation places limitées .

la soleillade 10 avenue de la gare Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 45 34 00

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English :

Screening of the film « De la comédie française » by Bertrand Usclat. Running time: 1 hr 12 min / Genre: Comedy / Country of origin: France (French version)

Reservations required; limited seating

L’événement CINÉCO : DE LA COMÉDIE FRANÇAISE Le Collet-de-Dèze a été mis à jour le 2026-09-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère