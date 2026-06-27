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CINÉCO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE Saint-Martin-de-Lansuscle

samedi 5 septembre 2026 · Saint-Martin-de-Lansuscle

CINÉCO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE Saint-Martin-de-Lansuscle

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Le Temple
Ville
48110 Saint-Martin-de-Lansuscle
Département
Lozère
Tarif
4 Enfant

Saint-Martin-de-Lansuscle

CINÉCO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

Le Temple Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère

Tarif : – – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 21:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Projection du film De la comédie française de Bertrand Usclat . Durée 01h12min / Genre Comédie / Origine France (VF)
Projection du film De la comédie française de Bertrand Usclat au Temple, samedi 5 Septembre à 21h.
Durée 01h12min / Genre Comédie / Origine France (VF)

Synopsis
Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation.   .

Le Temple Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie  

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English :

Screening of the film De la comédie française by Bertrand Usclat. Runtime: 1h 12min / Genre: Comedy / Country of Origin: France (French version)

L’événement CINÉCO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE Saint-Martin-de-Lansuscle a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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